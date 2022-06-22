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Производитель Sukhoi Superjet 100 оценил затраты на импортозамещение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SuperJet International / CC BY-SA 2.0

Работа по импортозамещению Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обойдется примерно в 50 миллиардов рублей без учета двигателей, сообщил представитель производителя самолета — компании «Иркут».

В списке для импортозамещенной версии SSJ-New 64 позиции: системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Работать над импортозамещением будут 24 производителя, а в поставках комплектующих участвуют более 30 российских компаний из разных отраслей.

По словам представителя «Иркута», SSJ-New планируется сертифицировать в 2023 году, а в 2024 должно быть запущено полноценное серийное производство в Комсомольске-на-Амуре с объемом поставок около 20 самолетов в год.

Нынешняя версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих.

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Экономика #Авиа
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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

scrubs2009

Всё легко и просто так у них, че Илюшь, хочешь поворовать так прям конкретно. Ответ: Да Папулечка, крутя...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

Uynachalnica

Теперь на банк, или на вновь созданное, очень нужное, госучереждение?