Производитель Sukhoi Superjet 100 оценил затраты на импортозамещение

Работа по импортозамещению Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обойдется примерно в 50 миллиардов рублей без учета двигателей, сообщил представитель производителя самолета — компании «Иркут».

В списке для импортозамещенной версии SSJ-New 64 позиции: системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Работать над импортозамещением будут 24 производителя, а в поставках комплектующих участвуют более 30 российских компаний из разных отраслей.

По словам представителя «Иркута», SSJ-New планируется сертифицировать в 2023 году, а в 2024 должно быть запущено полноценное серийное производство в Комсомольске-на-Амуре с объемом поставок около 20 самолетов в год.

Нынешняя версия SSJ100 на 70% состоит из импортных комплектующих.