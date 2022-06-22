Эксперт усомнился в параллельном импорте автомобилей

Параллельный импорт новых автомобилей как система не будет работать в России из-за множества проблем и нюансов, сообщил автоэксперт, директор «Автостата» Сергей Целиков.

Механизм параллельного импорта (поставки из заграницы без разрешения правообладателя) заработал в России в мае. В список товаров включены многие марки автомобилей. Но по техрегламенту таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства, которое сейчас генеральным импортером не выдается.

«На мой взгляд, в данной ситуации это массово работать вообще не будет. В индивидуальном порядке кто-то что-то будет завозить, но как система параллельный импорт — это нереальная история», — цитирует Целикова «Прайм».

По его мнению, автопроизводители, например, Volkswagen, будут следить за дилерами в других странах, чтобы машины не перемещались в Россию. «Возить через Казахстан тоже проблемы: чтобы вывезти автовоз машин, нужно найти несколько казахов, поставить автомобили на учет на них, все оформить — это очень сложно», — отметил Целиков.

Также есть сложности с комплектацией. В Эмираты поставляют машины в другой комплектации: с двумя кондиционерами, но без печки.

При этом эксперт считает, что наладить параллельный импорт автозапчастей — вполне реально, больших проблем с перестройкой логистики не будет.