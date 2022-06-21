Пенсионер из Иркутска отбился от медведя ножом

Пенсионер из поселка Хребтовая в Нижнеилимском районе Иркутской области Павел Жерехов отбился от медведя ножом, но получил травмы.

Павел Жерехов отправился в лес на окраине поселка за черемшой и грибами. Там он встретил медведя, который сразу повалил мужчину и начал рвать ему грудь.

Пенсионер смог достать грибной нож и ударить два раза медведя в бок. Зверь ушел, сообщает «КП-Иркутск».

Пенсионер чудом дошел до больницы. Там выяснилось, что у мужчины не только рваные раны, но и сломана рука.