Начались съемки 22 сезона сериала «Тайны следствия»

Съемки нового сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия» начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба канала.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Премьера 22 сезона сериала «Тайны следствия» состоится на телеканале «Россия».

Марию Швецову (Анна Ковальчук) и оперативников во главе с полковником Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела. Снова Мария Сергеевна будет работать в тандеме с подругой – следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец).

Им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей, и ограбление безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами…

Личная жизнь тоже ставит перед Швецовой новые вопросы. Впервые Мария задумывается, стоит ли рубить с плеча и разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Сможет ли она возродить любовь, кого захочет вернуть – бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич) или майора Олега Платонова (Алексей Комашко)?