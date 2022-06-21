Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
S7 Airlines отменила авиарейс «Томск-Новосибирск» и отправила часть пассажиров на автобусе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
18 июня по инициативе авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) отменен авиарейс, следовавший по маршруту «Томск-Новосибирск». Часть пассажиров авиакомпания направила на автобусе за счет S7.
Томская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
Ранее S7 Airlines в тестовом режиме запустила возможность купить еду на борту — различные снеки, сэндвичи, напитки и горячие блюда.
Алекс555Да и СССР зря разрушили.Был же референдум против разрушения. Враги пролезли в правящую верхушку.
Гроза10Зря ушли из ГДР. Хотя может и сейчас не поздно вернуться. Мол, ребята, мы уходили по соглашению, что...
Nik3316Австралия и США сократили поставки СПГ, вентиль по всем трубопроводам медленно но верно закручивается,...
Alhazred"Унижалка" не отросла еще, вот и не хотят.