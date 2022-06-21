S7 Airlines отменила авиарейс «Томск-Новосибирск» и отправила часть пассажиров на автобусе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

18 июня по инициативе авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) отменен авиарейс, следовавший по маршруту «Томск-Новосибирск». Часть пассажиров авиакомпания направила на автобусе за счет S7.

Томская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

Ранее S7 Airlines в тестовом режиме запустила возможность купить еду на борту — различные снеки, сэндвичи, напитки и горячие блюда.