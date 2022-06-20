Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил официальный курс валют. На 21 июня установленный курс доллара составил 56,17 рубля, евро — 58,80 рубля.

Доллар подешевел на 54 копейки в сравнении с предыдущим показателем, курс евро потерял 53 копейки. При этом в ходе торгов в понедельник на Московской бирже курс американской валюты падал до 55 рублей.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В мае реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился по сравнению с апрелем на 21,6%.