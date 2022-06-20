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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России понизил официальный курс валют. На 21 июня установленный курс доллара составил 56,17 рубля, евро — 58,80 рубля.

Доллар подешевел на 54 копейки в сравнении с предыдущим показателем, курс евро потерял 53 копейки. При этом в ходе торгов в понедельник на Московской бирже курс американской валюты падал до 55 рублей.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В мае реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился по сравнению с апрелем на 21,6%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.