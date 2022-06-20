НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ и его поставщики обсудят варианты снижения стоимости машин

Источник:
Sibnet.ru
258 2
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Вместе с руководством АвтоВАЗа мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания», — сказал Азаров РИА Новости.

Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла. Сейчас на рынке происходит коррекция цен, что неминуемо должно отразиться на стоимости готовой продукции.

На совещании по автопрому на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил автопроизводителям снизить стоимость на машины, сделав их более доступными для населения.

Еще по теме
Автоэксперт порассуждал о возрождении бренда «Жигули»
Россия возродит автомобильные бренды «Волга» и «Победа»
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году
Медведев поведал историю о продаже «Жигулей»
смотреть все
Авто #Автопром #Промзона #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Германия отказалась унижать Россию
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Названы лучшие доступные смартфоны
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.