АвтоВАЗ и его поставщики обсудят варианты снижения стоимости машин

АвтоВАЗ проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Вместе с руководством АвтоВАЗа мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания», — сказал Азаров РИА Новости.

Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла. Сейчас на рынке происходит коррекция цен, что неминуемо должно отразиться на стоимости готовой продукции.

На совещании по автопрому на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил автопроизводителям снизить стоимость на машины, сделав их более доступными для населения.