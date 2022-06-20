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Красноярские ученые создали пластик из сахарной свеклы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН

Красноярские ученые разработали метод получения биоразлагаемого пластика из отходов сахарной промышленности — патоки сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Группа исследователей из Красноярска разработала метод синтеза пластика из патоки сахарной свеклы при помощи природного штамма бактерий Cupriavidus necator. Несмотря на то, что исследователям пришлось дополнительно корректировать химический состав патоки, они достигли 80% выхода полимера (ПГА) от биомассы бактерий.

Ученые сначала обработали патоку, чтобы в ее составе появились фруктоза и глюкоза. Чтобы убрать примеси, исследователи разбавили полученный субстрат водой и обработали пероксидом водорода.

Обработка позволила снизить содержание азота, кальция, железа, кремния и титана без изменения сахаристости. Следующий этап включал в себя подпитку бактериальной культуры глюкозой и соединением, содержащим фосфор. Это позволило улучшить питательную среду для бактерий, увеличить их рост и, соответственно, довести выход полимера до 77–80% от биомассы бактерий.

«Такие ПГА обладают биоразлагаемостью и высокой биосовместимостью, что выводит их в разряд перспективных материалов 21 века. Их можно использовать в различных областях от коммунального и сельского хозяйства до фармакологии и биомедицины», — рассказала старший научный сотрудник Института биофизики Наталья Жила.

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mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

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Алекс555

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