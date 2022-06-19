Российские силы уничтожили штаб с 50 генералами и офицерами ВСУ

Ракеты «Калибр» уничтожили пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, а также десятки генералов и офицеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сказал представитель Минобороны.

«Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — сказал генерал.

«Калибры» поразили на территории трансформаторного завода в Николаеве десять гаубиц М777 и около 20 бронемашин, поставленных Западом за последние десять дней, добавил Конашенков.