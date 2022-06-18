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Coca-Cola окончательно покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Coca-Cola окончательно уходит из России, компания больше не будет производить и продавать напитки в стране, сообщается пресс-служба производителя.

Клиенты дистрибуторов находятся в процессе опустошения запасов, отмечается в сообщении. Вместе с Coca-Cola из магазинов исчезнут напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn.

Также компания выпускает в России воду BonAqua, соки «Добрый», Rich, Pulpy, «Моя семья», Innocent и некоторую другую продукцию. По оценке экспертов, вместе PepsiCo холдинг занимал долю больше 50% на российском рынке.

Coca-Cola принадлежат десять заводов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Какова будет дальнейшая судьба предприятий, пока неясно. Они могут быть проданы или же перейти на выпуск локализованной продукции под другими наименованиями.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси в начале мая заявил, что компания не исключает полного ухода из России из-за конфликта на Украине. С марта производитель фактически приостановил деятельность в стране.

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Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили