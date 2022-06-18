Coca-Cola окончательно покинет Россию

Coca-Cola окончательно уходит из России, компания больше не будет производить и продавать напитки в стране, сообщается пресс-служба производителя.

Клиенты дистрибуторов находятся в процессе опустошения запасов, отмечается в сообщении. Вместе с Coca-Cola из магазинов исчезнут напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn.

Также компания выпускает в России воду BonAqua, соки «Добрый», Rich, Pulpy, «Моя семья», Innocent и некоторую другую продукцию. По оценке экспертов, вместе PepsiCo холдинг занимал долю больше 50% на российском рынке.

Coca-Cola принадлежат десять заводов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Какова будет дальнейшая судьба предприятий, пока неясно. Они могут быть проданы или же перейти на выпуск локализованной продукции под другими наименованиями.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси в начале мая заявил, что компания не исключает полного ухода из России из-за конфликта на Украине. С марта производитель фактически приостановил деятельность в стране.