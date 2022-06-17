Премьер Эстонии предрекла «мучительную зиму»

Эстонию ожидает «мучительная зима» из-за энергетического кризиса, заявила премьер-министр этой страны Кая Каллас.

«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой»,— передает слова главы правительства Bloomberg.

Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году.

Каллас подчеркнула, что ситуация зимой в Эстонии усугубится совокупностью высокого уровня инфляции, а также низких темпов экономического роста.