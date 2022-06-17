НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Эстонии предрекла «мучительную зиму»

Источник:
Sibnet.ru
400 4
Фото: © Sibnet.ru

Эстонию ожидает «мучительная зима» из-за энергетического кризиса, заявила премьер-министр этой страны Кая Каллас.

«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой»,— передает слова главы правительства Bloomberg.

Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году.

Каллас подчеркнула, что ситуация зимой в Эстонии усугубится совокупностью высокого уровня инфляции, а также низких темпов экономического роста.

Еще по теме
Украина вводит визовый режим для россиян
Байден заявил о «хаосе в Европе» без санкций против России
Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США
Си Цзиньпин поддержал Путина звонком
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет без русскоязычной озвучки
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Обсуждение (4)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
52
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
42
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
31
Путин призвал россиян к сплоченности и единению