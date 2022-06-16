«Связной» запустил аренду гаджетов

Крупный российский ритейлер «Связной» запустил новый сервис аренды техники. Партнером сервиса выступает платформа Arenter.

Арендовать можно смартфоны, телевизоры, проекторы, ноутбуки, планшеты и другие устройства — всего более 80 позиций. Предлагается аренда по дневному, недельному или месячному тарифу, пишет «Коммерсантъ».

Оформить аренду можно на сайте «Связного». Клиент выбирает дату и время получения устройства, заполняет анкетные данные, затем формируется заказ. Например, аренда Apple iPhone 13 128 ГБ на неделю будет стоить 3 590 рублей, на месяц — 9 890 рублей.

Эксперты объясняют запуск нового сервиса отсутствием поставок в Россию товаров Samsung и Apple. В этой ситуации компания решила расширить продажи с помощью арендной модели.