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«Связной» запустил аренду гаджетов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Крупный российский ритейлер «Связной» запустил новый сервис аренды техники. Партнером сервиса выступает платформа Arenter.

Арендовать можно смартфоны, телевизоры, проекторы, ноутбуки, планшеты и другие устройства — всего более 80 позиций. Предлагается аренда по дневному, недельному или месячному тарифу, пишет «Коммерсантъ».

Оформить аренду можно на сайте «Связного». Клиент выбирает дату и время получения устройства, заполняет анкетные данные, затем формируется заказ. Например, аренда Apple iPhone 13 128 ГБ на неделю будет стоить 3 590 рублей, на месяц — 9 890 рублей.

Эксперты объясняют запуск нового сервиса отсутствием поставок в Россию товаров Samsung и Apple. В этой ситуации компания решила расширить продажи с помощью арендной модели.

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Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...