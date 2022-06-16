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Склад с лесом загорелся в Красноярском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Склад лесозаготовительного предприятия загорелся в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края, площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ночью от очевидца поступило сообщение о загорании штабеля с лесом на частном лесозаготовительном предприятии в поселке Таежный.

Пожар быстро разгорелся с 2,5 до 10 тысяч квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, школе нет.

В тушении также участвует пожарный поезд, сообщает КрасЖД. Дежурным караулом пожарного поезда развернуто три рабочих линии: одна – для тушения огня, вторая – для защиты жилых построек поселка методом пролива, третья – для заправки водой специализированной техники МЧС.

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Сибирь #Красноярск #Происшествия
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