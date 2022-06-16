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Три сибирских региона оказались лучшими в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томская область, Красноярский край и Новосибирская области вошли в десятку лучших субъектов России по продвижению субъектов по ключевым траекториям их развития, рейтинг SMART, который представила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) на Петербургском международном экономическом форуме.

В общей сложности анализируются 14 показателей развития. Эти показатели включают в себя: научное лидерство регионов, их медиаактивность, антикризисную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, технологическую инновационную политику (кадры, экосистему для хай-тек бизнеса), устойчивое развитие регионов.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области.

Томская область — бесспорный лидер в научно-технологической области, значительно опережает другие регионы в уровне поддержки высокотехнологичных стартапов и инновационной инфраструктуры.  В этом же преуспевает и Новосибирская область.

Красноярский край, имея сбалансированную структуру, значительно опережает другие регионы по уровню антикризисной поддержки предпринимателей.

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Сибирь #Новосибирск #Томск #Красноярск
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