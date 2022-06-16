Томская область, Красноярский край и Новосибирская области вошли в десятку лучших субъектов России по продвижению субъектов по ключевым траекториям их развития, рейтинг SMART, который представила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) на Петербургском международном экономическом форуме.

В общей сложности анализируются 14 показателей развития. Эти показатели включают в себя: научное лидерство регионов, их медиаактивность, антикризисную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, технологическую инновационную политику (кадры, экосистему для хай-тек бизнеса), устойчивое развитие регионов.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области.

Томская область — бесспорный лидер в научно-технологической области, значительно опережает другие регионы в уровне поддержки высокотехнологичных стартапов и инновационной инфраструктуры. В этом же преуспевает и Новосибирская область.

Красноярский край, имея сбалансированную структуру, значительно опережает другие регионы по уровню антикризисной поддержки предпринимателей.