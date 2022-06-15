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Красноярка нашла на кухонном столе змею. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина в Красноярске на кухонном столе обнаружила змею, встреча напугала и хозяйку дома, и шипящую гостью. которая сразу заползла под печь, сообщает центр помощи диким животным «Инстинкт» в телеграм-канале.

Женщина решила, что это гадюка, и закричала. Змея тоже испугалась и спряталась под печь. Достать ее смогли специалисты центра «Инстинкт».

Они же определили, что это не гадюка, а удав. По словам сотрудников центра, у змеи осталось несколько ссадин и травм.

Специалисты забрали змею к себе. Скорее всего, удав уполз от своих хозяев из другой квартиры.

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Сибирь #Красноярск #Звери
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