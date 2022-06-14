Наталья Поклонская раскрыла новое место работы

Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Поклонская в своем телеграм-канале также рассказала, что прекращает ведение страниц в соцсетях и публичную деятельность. «Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — уточнила она.

Ранее она была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества указом президента Владимира Путина. На этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.

На должность замглавы Россотрудничества Поклонская была назначена в феврале. До этого она была назначена послом РФ в Кабо-Верде, но практически сразу после назначения отказалась от должности. Также она была депутатом Госдумы РФ и прокурором Крыма.