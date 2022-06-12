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«Сибирский огонь» показал солдат Петра I в Сибири. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фестиваль реконструкции «Сибирский огонь» состоялся в Новосибирской области, впервые на нем показали солдат Петровской эпохи в Сибири, сообщает пресс-служба правительства.

Впервые на фестивале в честь 350-летия Петра I были представлены самые первые солдаты Петровской эпохи в Сибири. 

При поддержке министерства культуры области исторические реконструкторы восстановили мундиры и снаряжение солдат Сибирского драгунского, Московского и Санкт-Петербургского гарнизонных полков.

Традиционно организаторы готовят сюрпризы для зрителей: на этот раз в реконструкции боя времен Афганской компании был задействован вертолет, а командование Сибирского военного округа предоставило легендарный танк Т-34 «Новосибирский колхозник».

В этом году гости праздника смогли познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории при поддержке Российского военно-исторического общества. Губернатор региона Андрей Травников также обошел выставки, оценил оружие и старания конструкторов.

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Сибирь #Новосибирск #История
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