Новосибирцы назвали самую вкусную местную рыбу

Новосибирцы проголосовали за судака и щуку на портале Госуслуг, это самые вкусные породы местных рыб, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из пресноводных видов рыб, которые вылавливаются в водоемах региона, наибольшее число голосов за свои вкусовые качества получил судак: эта рыба нравится 47% респондентов.

28% участников опроса признали вкусной щуку, 25% – сазана, 24% – пелядь, 22% – карася, 16% – карпа. Замыкают список толстолобик, белый амур и язь.

Мясо судака считается диетическим продуктом — жирность его минимальна. Пищевая ценность судака очень велика — содержание белков в нем превышает 18%. В мясе судака присутствуют все 20 аминокислот.

Щука тоже достаточно полезна, из нее чаще всего делают котлеты и фрикадельки. Мелкую щуку можно также жарить или использовать для ухи.