Новосибирцы назвали самую вкусную местную рыбу

Новосибирцы проголосовали за судака и щуку на портале
Госуслуг, это самые вкусные породы местных рыб, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Из пресноводных видов рыб, которые вылавливаются в водоемах
региона, наибольшее число голосов за свои вкусовые качества получил судак: эта
рыба нравится 47% респондентов.
28% участников опроса признали вкусной щуку, 25% – сазана,
24% – пелядь, 22% – карася, 16% – карпа. Замыкают список толстолобик, белый
амур и язь.
Мясо судака считается диетическим продуктом — жирность
его минимальна. Пищевая ценность судака очень велика — содержание белков в
нем превышает 18%. В мясе судака присутствуют все 20 аминокислот.
Щука тоже достаточно полезна, из нее чаще всего делают котлеты и фрикадельки. Мелкую щуку можно также жарить или использовать для ухи.