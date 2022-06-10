НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Редкую нерпу‑блондинку обнаружили на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Госинспектор Валерий Вторушин обнаружил удивительную нерпу-альбиноса на лежбище Ушканьих островов озера Байкал, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Внимание инспектора привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников.

Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей. По словам инспектора, нерпа выглядела даже светлее, чем на фотографии.

Известно, что альбиносы встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.

Еще по теме
Сильное землетрясение произошло в Иркутской области
Турист упал со скалы на острове Ольхон
Экс‑полицейский из Иркутска получил шесть лет колонии
МС‑21 и SSJ New сертифицируют в 2023 году
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Бурятия #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Пацаны» против суперов: выходит третий сезон шокирующего шоу
02.06.2022 20:45
info.sibnet.ru
Недетские проблемы: модные сериалы про подростков
27.05.2022 00:32
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил о выборе России между суверенитетом и колонией
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
Срок действия ОСАГО предложили сократить
Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

ForYouTube

Этот петух слева на фото был английским наёмником в ВСУ с 2018 года, был стрелком из крупнокалиберного...

Kam1kadze

Этот снайпер признался, что стрелял по мирным жителям. Заслужил приговор полностью.

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ifhbrjd

Да уже скажите ему кто-нибудь, что в России даже гвозди китайские! Пусть Матвиенко скажет - она старенькая,...