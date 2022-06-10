Редкую нерпу‑блондинку обнаружили на Байкале

Госинспектор Валерий Вторушин обнаружил удивительную нерпу-альбиноса на лежбище Ушканьих островов озера Байкал, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Внимание инспектора привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников.

Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни – бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей. По словам инспектора, нерпа выглядела даже светлее, чем на фотографии.

Известно, что альбиносы встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.