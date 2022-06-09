Российский проект «Сфера» свяжет в единую экосистему космические коммуникации. Пользователи получат быстрый интернет из космоса, а также возможность общаться по телефону через спутник. И все это за вполне доступные деньги.

«Идея "Сферы" — объединить в единую систему возможности и услуги, которые появились вместе с развитием космических технологий», — сказал в интервью «Газете.Ru» директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.

Он отметил, что эти возможности не должны фокусироваться на каком-то узком сегменте, например, широкополосном доступе в Сеть. В общую линейку должны быть увязаны сервисы связи, навигации, метеорологии, телерадиовещания, зондирования Земли, спутникового интернета и интернета вещей.

«Можно сказать, что речь идет о создании экосистемы услуг прикладного космоса, которая станет серьезным драйвером для развития всех сфер экономики и жизни страны. Важно, что данные сервисы будут ориентированы на обычных людей», — подчеркнул Прохоров.

Звонок из космоса

Сейчас спутниковой связью в основном пользуются нефтяники и газовики в труднодоступных районах. Это — очень дорогое удовольствие. «Сфера» решит проблемы доступности такой связи путем интеграции сервисов спутниковых и сотовых операторов.

Общий объем финансирования группировки «Сфера» составит около 180 миллиардов рублей. Предполагается запуск 137 спутников интернета вещей «Марафон», шести аппаратов «Скиф» для системы широкополосного доступа в интернет, четырех спутников связи «Экспресс-РВ», а также спутников наблюдения Земли.



По словам Прохорова, человек, используя в городе сотовый телефон, выехав в удаленную местность, не потеряет возможность общения. «То есть обычные смартфоны, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, смогут обеспечить их владельцам доступ к спутниковой связи», — пояснил он.

«А что касается цен на услуги спутниковой связи, то мы ставим жесткие требования, чтобы они были соизмеримы с тарифами наземных операторов», — добавил представитель «Роскомоса».

Широкополосный доступ

В «Сфере» за персональный широкополосный интернет будет отвечать группировка «Экспресс-РВ», а за коллективный доступ — группировка «СКИФ». Планируется, что пропускная способность одного аппарата «СКИФ» составит более 150 гигабит в секунду, соответственно вся система может считаться группировкой террабитного класса.

#Космос Как космос изменил одежду и холодильники

Группировка спутников «Марафон IoT» будет заточена под интернет вещей. Стоимость персонального устройства составит здесь всего около 15 тысяч рублей. «В него интегрированы модем и антенна, позволяющие обеспечивать канал связи со спутником», — сказал Прохоров.

По его словам, в системе реализованы услуги социальной направленности, например, поиск и спасение. Эта задача решается с помощью спутниковой «кнопки жизни», которая также работает благодаря системе «Марафон IoT», позиционируя объект в пространстве и передавая сигнал SOS.

«Под нее разрабатывается свой абонентский терминал — это маленькое устройство со встроенной антенной, которое можно вшить в верхнюю одежду или интегрировать в аксессуар — рюкзак, браслет, и он сможет работать автономно несколько лет», — объяснил представитель «Роскомоса».

Цифровое равенство

«Для нашей страны востребованность "Сферы" продиктована не только желанием соответствовать технологическим трендам, но и соображениями гуманитарного и социального порядка, а также ликвидацией цифрового неравенства», — указал Прохоров.

Значительная часть территории Российской Федерации расположена в высоких широтах, где плотность населения невелика, а зоны тайги, тундры и вечной мерзлоты мешают прокладке сетей оптоволоконной связи. В таких местах предоставить полный комплекс телекоммуникационных услуг и обеспечить связанность территорий могут только спутники.

«Таким образом, благодаря проекту "Сфера" будет создана, пожалуй, самая современная в мире система коммуникаций и мониторинга, включающая как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру», — заключил Прохоров.