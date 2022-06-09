Российский проект «Сфера» свяжет в единую экосистему космические коммуникации. Пользователи получат быстрый интернет из космоса, а также возможность общаться по телефону через спутник. И все это за вполне доступные деньги.
«Идея "Сферы" — объединить в единую систему возможности и услуги, которые появились вместе с развитием космических технологий», — сказал в интервью «Газете.Ru» директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.
Он отметил, что эти возможности не должны фокусироваться на каком-то узком сегменте, например, широкополосном доступе в Сеть. В общую линейку должны быть увязаны сервисы связи, навигации, метеорологии, телерадиовещания, зондирования Земли, спутникового интернета и интернета вещей.
«Можно сказать, что речь идет о создании экосистемы услуг прикладного космоса, которая станет серьезным драйвером для развития всех сфер экономики и жизни страны. Важно, что данные сервисы будут ориентированы на обычных людей», — подчеркнул Прохоров.
Звонок из космоса
Сейчас спутниковой связью в основном пользуются нефтяники и газовики в труднодоступных районах. Это — очень дорогое удовольствие. «Сфера» решит проблемы доступности такой связи путем интеграции сервисов спутниковых и сотовых операторов.Общий объем финансирования группировки «Сфера» составит около 180 миллиардов рублей. Предполагается запуск 137 спутников интернета вещей «Марафон», шести аппаратов «Скиф» для системы широкополосного доступа в интернет, четырех спутников связи «Экспресс-РВ», а также спутников наблюдения Земли.
По словам Прохорова, человек, используя в городе сотовый телефон, выехав в удаленную местность, не потеряет возможность общения. «То есть обычные смартфоны, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, смогут обеспечить их владельцам доступ к спутниковой связи», — пояснил он.
«А что касается цен на услуги спутниковой связи, то мы ставим жесткие требования, чтобы они были соизмеримы с тарифами наземных операторов», — добавил представитель «Роскомоса».
Широкополосный доступ
В «Сфере» за персональный широкополосный интернет будет отвечать группировка «Экспресс-РВ», а за коллективный доступ — группировка «СКИФ». Планируется, что пропускная способность одного аппарата «СКИФ» составит более 150 гигабит в секунду, соответственно вся система может считаться группировкой террабитного класса.
Группировка спутников «Марафон IoT» будет заточена под интернет вещей. Стоимость персонального устройства составит здесь всего около 15 тысяч рублей. «В него интегрированы модем и антенна, позволяющие обеспечивать канал связи со спутником», — сказал Прохоров.
По его словам, в системе реализованы услуги социальной направленности, например, поиск и спасение. Эта задача решается с помощью спутниковой «кнопки жизни», которая также работает благодаря системе «Марафон IoT», позиционируя объект в пространстве и передавая сигнал SOS.
«Под нее разрабатывается свой абонентский терминал — это маленькое устройство со встроенной антенной, которое можно вшить в верхнюю одежду или интегрировать в аксессуар — рюкзак, браслет, и он сможет работать автономно несколько лет», — объяснил представитель «Роскомоса».
Цифровое равенство
«Для нашей страны востребованность "Сферы" продиктована не только желанием соответствовать технологическим трендам, но и соображениями гуманитарного и социального порядка, а также ликвидацией цифрового неравенства», — указал Прохоров.
Значительная часть территории Российской Федерации расположена в высоких широтах, где плотность населения невелика, а зоны тайги, тундры и вечной мерзлоты мешают прокладке сетей оптоволоконной связи. В таких местах предоставить полный комплекс телекоммуникационных услуг и обеспечить связанность территорий могут только спутники.
«Таким образом, благодаря проекту "Сфера" будет создана, пожалуй, самая современная в мире система коммуникаций и мониторинга, включающая как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру», — заключил Прохоров.
DisobedientПредставляешь для меня и те и другие свои. Только на украине свои иудами и вырусью стали. Я не скакал...
DisobedientЭто не сродни это данность. Что для них их боевые товарищи, свои такие же как и мы свои. Которых можно...
DisobedientСвой "правильный" вектор можешь своему другу коллаборационисту саши заправить, даже без жалостно.
Asd10Сидит такой весь один сострадательный и пузыри от горя из носа выдувает. Ну а че... Все нелюди кроме...