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Новый McDonald’s хотят посетить половина сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти половина сибиряков готова ходить в новый  McDonald’s («Макдональдс»), из них половина хотела бы, чтобы сохранилось прежнее меню, сообщает результаты опроса банк «Открытие».

46% безразлично отнеслись к идее открыть McDonald’s в России под новым названием. 43% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

Четверть опрошенных высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. 35% — за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 41% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

Уже известно, что многие позиции в меню остались те же, но изменили свое название. Например, хашбрауны назовут «картофельные оладушки». «МакТосты» и «МакМаффины» превратились просто в «тосты» и «маффины»

В марте McDonald’s сообщил о приостановке работы в России, а в середине мая анонсировал продажу бизнеса российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

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Жизнь #Еда #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))