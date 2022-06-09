Почти половина сибиряков готова ходить в новый McDonald’s («Макдональдс»), из них половина хотела бы, чтобы сохранилось прежнее меню, сообщает результаты опроса банк «Открытие».

46% безразлично отнеслись к идее открыть McDonald’s в России под новым названием. 43% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

Четверть опрошенных высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. 35% — за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 41% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

Уже известно, что многие позиции в меню остались те же, но изменили свое название. Например, хашбрауны назовут «картофельные оладушки». «МакТосты» и «МакМаффины» превратились просто в «тосты» и «маффины»

В марте McDonald’s сообщил о приостановке работы в России, а в середине мая анонсировал продажу бизнеса российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири.