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Большинство водителей не купит авто без подушек безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Большинство автолюбителей не собираются покупать автомобиль без подушек безопасности, сообщает портал «Дром» по результатам опроса пользователей.

В России разрешили выпускать упрощенные машины. Теперь можно производить автомобили экологического класса «Евро-0», а также без подушек безопасности.

61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без подушек безопасности. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 8% автолюбителей региона ответили, что подушки для них не важны.

Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Asd10

Он себе ещё нижние ребра удалил.

Alhazred

Да че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))