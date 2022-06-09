Большинство водителей не купит авто без подушек безопасности

Большинство автолюбителей не собираются покупать автомобиль без подушек безопасности, сообщает портал «Дром» по результатам опроса пользователей.

В России разрешили выпускать упрощенные машины. Теперь можно производить автомобили экологического класса «Евро-0», а также без подушек безопасности.

61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без подушек безопасности. При этом треть (31%) считает, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 8% автолюбителей региона ответили, что подушки для них не важны.

Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%).