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Археологи изучат скифские могильники на дне Енисея

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИИМК СО РАН

Археологи Института истории материальной культуры РАН в этом сезоне проведут раскопки в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Ала-Тей в Туве, там находятся Скифские могильники и курганы бронзового века, сообщает Российское географическое общество.

Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по мощности в России — расположена на реке Енисей, по которой проходит граница Хакасии и Красноярского края. Каждый год в мае на ГЭС происходит сезонный сброс воды, в результате чего на много десятков километров обнажается дно Енисея. Часть водохранилища на территории Тувы хранит под толщей воды памятники древних цивилизаций.

За время исследований удалось обнаружить около 15 могильников и 200 небольших курганов, которые еще только предстоит изучить. В планах на этот сезон — работы на двух грунтовых могильниках, состоящих примерно из 150 захоронений: они разрушаются быстрее прочих, поэтому их изучают в первую очередь.

«Мы сосредоточились на двух больших могильниках эпохи хунну: Ала-Тей и Терезин. В этом году главная наша задача — понять, сколько нам осталось их копать и сможем ли мы исследовать их целиком. Также в ближайших планах — начать исследовать памятники скифской эпохи. И, конечно, понять перспективу развития туризма — все эти артефакты можно увидеть своими глазами в мае — июне», — сказала старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марина Килуновская.

Среди исторически значимых находок последних лет — захоронение молодой девушки, погребенной в золотых серьгах с кораллами, предположительно руки персидских или индийских мастеров, несколько захоронений с мумифицированными телами, возле которых обнаружили шкатулки и сумочки с иглами и кусочками кожи, гребнями для расчесывания шерсти и различными амулетами.

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