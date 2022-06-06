Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты

Певица Наргиз сообщила поклонникам, что все песни, которые она ранее исполняла, возвращаются в ее репертуар. Ранее она не могла их петь из-за запрета лейбла Malfa Максима Фадеева.

«У меня для вас есть замечательная новость. Все мои песни, которые полюбились вами за время моей творческой карьеры вновь возвращаются в мой репертуар», — сказала Наргиз в телеграм-канале.

Певица добавила, что новые песни она также продолжит выпускать. Но факт возвращения старых хитов непременно важен в ее карьере.

Летом 2019 года лейбл Malfa расторг с Наргиз контракт, лишив ее песен Максима Фадеева. После этого певица и продюсер стали настоящими врагами, оскорбляя друг друга в интервью.

Ранее Наргиз не пустили в Россию. Певице запретили въезд в страну на 50 лет из-за ее высказываний по поводу спецоперации на Украине. Артистка была депортирована в родной Узбекистан.