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Наргиз задержали в Домодедово и отправили в Узбекистан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Равиль Иткулов / CC BY-SA 3.0

Певица Наргиз Закирова вынужденно отправилась на родину в Узбекистан. В Россию ее не пустили и запретили посещать страну в ближайшие 50 лет.

По информации интернет-издание Vesti.uz, Наргиз задержали в аэропорту Домодедово 24 мая, куда она прилетела из Ташкента. Ночь певица провела в специальной комнате в аэропорту, а утром 25 мая улетела обратно.

В документе, выданном Наргиз Закировой в аэропорту Домодедово, сказано, что ФСБ РФ запретила ей въезд в Россию сроком до 2072 года, пишет телеграм-канал «Светские хроники». В 2072 году певице будет 101 год.

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Одной из причин депортации, по сообщения СМИ, стали высказывания Наргиз по поводу военной спецоперации на Украине.

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