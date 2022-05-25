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Украинские и российские артисты попали в «позорный список»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Артисты из Украины и России, которые агрессивно или непатриотично повели себя с начала военной спецоперации, попали в позорный список, составленный музыкальным критиком и продюсером Павлом Рудченко. Перечень знаменитостей опубликован в соцсетях.

На первом месте «позорного списка» оказался украинский певец Макс Барских, который жестко раскритиковал российских коллег, отменил все концерты и не стал возвращать деньги.

На втором месте российский актер Алексей Панин. Его позор, по мнению Рудченко, в том, что он посчитал стыдным быть жителем России.

Также в списке оказались музыкант Андрей Макаревич, украинская оперная певица Мария Максимова, певец Борис Гребенщиков, рэперы Oxxxymiron и Face, шоумен Александр Гудков, украинская певица Тина Король.

Еще к недружественным артистам продюсер отнес американскую певицу Шер и актера Моргана Фримена, которые тоже поддержали Украину. Причем Шер досталось за слова, сказанные в 2014 году. Тогда певица заявила, что не будет выступать в России, пока в стране не начнут нормально относиться к людям нетрадиционной ориентации.

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