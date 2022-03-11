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Макс Барских запретил россиянам слушать его песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © max_barskih, instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свою музыку в России. Поклонники пожаловались в соцсетях на то, что деньги за билеты на концерты не возвращают.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков <…> Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ», — написал Барских в Instagram.

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Также певец предложил всем украинским артистам последовать его примеру. На момент публикации все композиции Макса Барских доступны на официальных музыкальных сервисах России.

Поклонники Барских в соцсетях пожаловались, что деньги за купленные в России билеты не возвращают. 

Артист ответил в комментариях, что эти деньги «идут на гуманитарную помощь Украине».

Ранее медиахолдинг «Русская Медиагруппа» приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами, среди них Барских, Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Компания объяснила такое решение тем, что упомянутые артисты позволили резкие высказывания в адрес России и коллег.

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