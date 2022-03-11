Макс Барских запретил россиянам слушать его песни

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свою музыку в России. Поклонники пожаловались в соцсетях на то, что деньги за билеты на концерты не возвращают.
«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков <…> Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ», — написал Барских в Instagram.
Также певец предложил всем украинским артистам последовать его примеру. На момент публикации все композиции Макса Барских доступны на официальных музыкальных сервисах России.
Поклонники Барских в соцсетях пожаловались, что деньги за купленные в России билеты не возвращают.
Артист ответил в комментариях, что эти деньги «идут на гуманитарную помощь Украине».
Ранее медиахолдинг «Русская Медиагруппа» приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами, среди них Барских, Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Компания объяснила такое решение тем, что упомянутые артисты позволили резкие высказывания в адрес России и коллег.