Макс Барских запретил россиянам слушать его песни

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свою музыку в России. Поклонники пожаловались в соцсетях на то, что деньги за билеты на концерты не возвращают.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков <…> Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ», — написал Барских в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Российские артисты остались без лейбла изза ухода Sony Music

Также певец предложил всем украинским артистам последовать его примеру. На момент публикации все композиции Макса Барских доступны на официальных музыкальных сервисах России.

Поклонники Барских в соцсетях пожаловались, что деньги за купленные в России билеты не возвращают.

Артист ответил в комментариях, что эти деньги «идут на гуманитарную помощь Украине».

Ранее медиахолдинг «Русская Медиагруппа» приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами, среди них Барских, Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Компания объяснила такое решение тем, что упомянутые артисты позволили резкие высказывания в адрес России и коллег.