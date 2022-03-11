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Тимати предложил россиянам поддержать Барских и удалить его песни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © timatimusic, vk.com/timatimusic

Тимати поддержал желание украинского певца Макса Барских о запрете его песен для россиян. Он посоветовал коллеге зарабатывать деньги не в России, а в Европе.

В четверг Барских заявил в Instagram, что запрещает использовать свою музыку на территории России в любом виде, всем радиостанциям и телеканалам.

«Прошу поддержать инициативу и исключить всю музыку Барских из ваших плейлистов. Пусть теперь пробует зарабатывать деньги в Европу. Неуважительные высказывания в отношении слушателя и тем более страны в целом, считаю неприемлемым», — прокомментировал Тимати.

По поводу заявления Барских высказалась и Ольга Бузова. Она выразила недоумение, как можно с ненавистью относиться к людям, которые подарили ему признание и любовь.

«Если Максиму так противно, что в нашей стране слушают (или слушали) его музыку, а меня, как артиста и человека это унижает лично, я хочу обратиться к VK с просьбой удалить с нашей платформы все песни Максима Барских», — написала телеведущая в Telegram-канале Бузова.

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