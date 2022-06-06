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Новосибирских пчел отправили «Почтой России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Почта России»

Новосибирский пчеловод передал курьерам «Почты России» 165 насекомых для отправки в соседние регионы, сообщает пресс-служба сервиса.

Получателю из Хакасии курьеры доставят домой десять маток и 100 рабочих пчел, пчеловод из Томской области получит пять маток и 50 пчел. «Живые» посылки требуют особо бережного отношения.

Насекомых для таких путешествий помещают в специальные контейнеры с вентиляцией. В каждую емкость закладывают питание для пчелиной семьи. В фирменной почтовой упаковке тоже делают отверстия для циркуляции воздуха.

Посылки с пчелами доставляет курьерская служба «Почты России». Как только такое отправление поступает в участок курьерской доставки или почтовое отделение, сотрудники сразу связываются с адресатом и оперативно вручают его.

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Сибирь #Новосибирск #Хакасия #Томск
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