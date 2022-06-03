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Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Совет ЕС принял шестой пакет санкций против России, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, говорится в опубликованном постановлении Совета.

Запрет поставок на сырую нефть «отложен на 6 месяцев, на нефтепродукты - на 8». Кроме того, «Болгария и Хорватия получат временные льготы относительно морского импорта сырой нефти из России», приводит ТАСС содержание документа.

Санкции вступят в силу позднее в пятницу после их публикации в Официальном журнале ЕС. В новый пакет санкций вошли:

— отключение вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»;

— отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции;

— запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги;

— ограничение доступа к облачным сервисам;

— введение частичного эмбарго на поставки российской нефти.
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