Снег в июне выпал в Томске

Снег выпал ночью в Томской области, он укрыл огороды ровным слоем, фотографиями жители региона делятся в соцсетях.

Снег выпал в таких населенных пунктах, как Колпашево, Бакчар, Томск, Белый Яр, Подгорное. Под слоем снега оказались подсадки на дачах томичей.

Синоптики ранее объявляли штормовое предупреждение о заморозках до минус 3 градусов по Томской области. Также прогнозировались осадки. В конце декады начнется повышение температуры воздуха.

В соцсетях томичи вспомнили, что снег в конце мая в Томске выпадал в 1984 и в 2019 году. Большинство жителей удивило такое явление.