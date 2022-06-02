Синоптик рассказала о погоде в Новосибирске в июне

Жара придет в Новосибирск только в третьей декаде июня, в целом месяц будет обычным для региона, похожим на июнь 2020 года, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Июнь будет аналогу — 2020 года, в целом обычный, когда первая декада прохладная, вторая с колебаниями, а третья декада теплее. Среднемесячная температура составит 14-17 градусов, что будет около нормы», — сказал синоптик.

В первой декаде преобладающая температура ночью составит 2-7 градусов тепла, местами до минус 2 градусов. Днем температура воздуха будет около 12-17 градусов. В конце декады будет повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидаются колебания температур от 11-16 до 5-10 градусов ночью. Днем будет от 25-30 градусов до 17-22 градусов.

В третьей декаде ожидается повышение температуры до 12-17 градусов ночью, и до 25-30 градусов тепла днем.