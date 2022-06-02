Артемию Лебедеву угрожали за оскорбление Новосибирска

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал аудиозапись с угрозами в его адрес за то, что назвал Новосибирск «недоразумением».
Лебедев не первый раз критикует Новосибирск. В конце мая он также назвал город недоразумением и недостойным звания столицы Сибири.
«Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я, если с ним увижусь — ему будет плохо. За наш город Новосибирск, за то, что он высказался, за его высказывания — вы записываете то, что я сейчас говорю? Еще раз я объясняю — мы из "краповых беретов", мы его просто убьем и все», — сказал позвонивший.
Лебедев отправил аудиозапись звонка «в соответствующие компетентные органы». Дизайнер отметил, что «если так получится, что мне придется умереть за то, что я считал Новосибирск городом-недоразумением — мне абсолютно будет не жалко, и от своих слов я никогда не откажусь».
Лебедев усомнился в том, что звонивший действительно обладает краповым беретом, так как «ни один человек, который действительно получал краповый берет, никогда бы себе в жизни не позволил звонить в какую-то студию какому-то москвичу и говорить, что он его убьет, потому что тот считает Новосибирск недоразумением».
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