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Самолет с детьми опрокинулся в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» опрокинулся во время взлета, на борту были дети, сообщает Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло во вторник в селе Красный Яр Тунгокоченского района Забайкальского края на местном аэродроме. После совершения посадки самолета ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование (аварийное опрокидывание самолета на нос или на спину через нос).

В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал. Следователи проводят доследственную проверку.

Самолет опрокинулся из-за того, что левое колесо провалилось в грунт, а винт зацепил землю. На борту в этот момент были два члена экипажа и два пассажира.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

лачинов

Ну посмотрим как это будет работать. Надеюсь будут конкретные и подробные пояснения, не допускающие вольной...