Самолет с детьми опрокинулся в Забайкалье

Самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» опрокинулся во время взлета, на борту были дети, сообщает Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло во вторник в селе Красный Яр Тунгокоченского района Забайкальского края на местном аэродроме. После совершения посадки самолета ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование (аварийное опрокидывание самолета на нос или на спину через нос).

В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал. Следователи проводят доследственную проверку.

Самолет опрокинулся из-за того, что левое колесо провалилось в грунт, а винт зацепил землю. На борту в этот момент были два члена экипажа и два пассажира.