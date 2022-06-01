Самолет с детьми опрокинулся в Забайкалье

Самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» опрокинулся во время взлета, на борту были дети, сообщает Восточное межрегиональное следственного управления на транспорте СК России.
ЧП произошло во вторник в селе Красный Яр Тунгокоченского
района Забайкальского края на местном аэродроме. После совершения посадки
самолета ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» при пробежке по
взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование (аварийное опрокидывание
самолета на нос или на спину через нос).
В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое
детей, при посадке никто не пострадал. Следователи проводят доследственную
проверку.
Самолет опрокинулся из-за того, что левое колесо провалилось
в грунт, а винт зацепил землю. На борту в этот момент были два члена экипажа и
два пассажира.