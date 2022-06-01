Матвиенко высказалась за выход из Болонской системы образования

России надо выходить из Болонской системы образования, так как интеграция в научное пространство Европы не состоялась, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Тогда еще мы были наивные, в розовых очках, — очень хотелось нравиться Западу. Сегодня можно сказать, что интеграция, присоединение к Болонскому процессу не состоялась. Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению», — цитирует ТАСС Матвиенко.

По ее словам, сейчас идет дискуссия, выходить из Болонского процесса или оставаться. «На мой взгляд, надо выходить. Но это не значит, что сейчас мы должны все уничтожить дотла — ни в коем случае. Нельзя сейчас поддаваться эмоциям и отвечать на некие появившиеся веяния», — добавила она.

Выход России из Болонской системы должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования. Матвиенко считает необходимым «серьезнейшим образом» пересмотреть содержание российского образования.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру.