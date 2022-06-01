Аэропорты захотели открыть duty free на внутренних рейсах

Российские аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров внутренних рейсов, сообщил председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России. Это позволит аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных, сказал Ванцев в интервью РБК.

Инициатива рассматривалась на встрече вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнес-объединений и не вызвала возражений. На данный момент вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России.