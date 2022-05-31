Главным модным трендом лета назвали высокие носки

Высокие носки являются главным модным трендом летнего сезона в 2022 году, его задали звезды и популярные инфлюенсеры. Эксперты рекомендуют носить высокие носки с сандалиями и босоножками.

Образы с высокими носками в этом сезоне ввели мировые бренды, например, Dior Men. Их уже успели составить Дэвид Бекхэм, Канье Уэст, Белла Хадид, Фарелл Уильямс, Джастин Бибер и другие знаменитости, пишет The Guardian.

«Этот скромный аксессуар теперь становится одним из способов сделать образ стильным. Он настолько актуален, что некоторые носки продаются на сайтах перепродажи по цене, значительно превышающей их розничную стоимость», — отмечает издание.

Так, данным маркетплейса Matchesfashion.com, продажи носков выросли на 70% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных брендов носков — Hidden NY, Bape, Fear of God и Chrome Hearts.