Более 100 маршрутов по России предложили автопутешественникам

Портал Ростуризма предложил путешественникам на выбор 133 готовых туристических автомаршрута по всей России – Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу, сообщила пресс-служба ведомства.

Запланировать автомобильный тур на портале Russia.Travel можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности.

В фокусе работы Ростуризма, отметила глава ведомства Зарина Догузова, не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса как гранты.

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Есть дороги, которые входят в мировые рейтинги, например, Чуйский тракт, признанный одной из самых красивых автодорог в мире. В этом году трасса отмечает 100-летие с момента присвоения статуса дороги государственного значения.

«Эта живописная дорога уже сама по себе – достопримечательность Алтая. Головокружительные горы, бурные реки, бескрайние степи и сменяющие их богатые леса – все это Чуйский тракт, протяженность которого составляет почти тысячу километров. Даже двух дней мало, чтобы оценить его величие и уникальность» – отметила Догузова.

Один из самых популярных видов отдыха

Автомобильный туризм – один из самых популярных и востребованных видов отдыха для россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых в 2022 году, 24% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле.

Кроме того, по данным Росстата, на автомобиле по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии такой вид путешествия окончательно оформился в большой тренд еще в 2020 году.

Большинство автотуристов (76%) едут в путешествие, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же востребованы экскурсионно-познавательные поездки (75%) и гастрономические туры (74%).