НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Более 100 маршрутов по России предложили автопутешественникам

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © Sibnet.ru

Портал Ростуризма предложил путешественникам на выбор 133 готовых туристических автомаршрута по всей России – Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу, сообщила пресс-служба ведомства.

Запланировать автомобильный тур на портале Russia.Travel можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности.

В фокусе работы Ростуризма, отметила глава ведомства Зарина Догузова, не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса как гранты.

#Туризм
Самые необычные пляжи России. ФОТО

Есть дороги, которые входят в мировые рейтинги, например, Чуйский тракт, признанный одной из самых красивых автодорог в мире. В этом году трасса отмечает 100-летие с момента присвоения статуса дороги государственного значения.

«Эта живописная дорога уже сама по себе – достопримечательность Алтая. Головокружительные горы, бурные реки, бескрайние степи и сменяющие их богатые леса – все это Чуйский тракт, протяженность которого составляет почти тысячу километров. Даже двух дней мало, чтобы оценить его величие и уникальность» – отметила Догузова.


Один из самых популярных видов отдыха

Автомобильный туризм – один из самых популярных и востребованных видов отдыха для россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых в 2022 году, 24% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле.

Кроме того, по данным Росстата, на автомобиле по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии такой вид путешествия окончательно оформился в большой тренд еще в 2020 году.

Большинство автотуристов (76%) едут в путешествие, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же востребованы экскурсионно-познавательные поездки (75%) и гастрономические туры (74%). 

Тема: Туризм в Сибири
«Эстетичные» туалеты установят на Ольхоне
Фотограф снял невероятный полет среди облаков над озером в Хакасии
Фотограф нашел красноярские пейзажи из «Дюны»
Туристы смогут подняться сразу на пять горных вершин Алтая
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
RuStore и NashStore: в чем отличия?
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным
Запад предостерегли от передачи российских активов Украине
Утверждены правила выдачи молока «за вредность»
Российская армия получит новые боевые разведывательные машины
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
44
Путин отменил возрастной предел для контрактников
36
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским