«Красноярские Столбы» откроются для туристов

Четыре популярных туристических маршрута откроются для посетителей 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы», сообщает пресс-служба парка.

Открываются маршруты на Центральных Столбах – «Природа – великий скульптор», на Восточном входе – маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны Бобрового лога конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является орнитологическая смотровая площадка.

На остальной территории нацпарка сохраняется запрет на посещение. Так, пропуски в буферную зону не будут выдаваться туристам до окончания всего пожароопасного сезона (октября).

Каштаковская тропа остается закрытой для посетителей, в связи с риском падения сухостойных деревьев и встречей с опасными животными. В этом районе отмечается высокая активность медведей.