«Красноярские Столбы» откроются для туристов

Четыре популярных туристических маршрута откроются для посетителей 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы», сообщает пресс-служба парка.
Открываются маршруты на Центральных Столбах – «Природа –
великий скульптор», на Восточном входе – маршруты к скалам Китайская стенка,
Такмак и Ермак. Со стороны Бобрового
лога конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является
орнитологическая смотровая площадка.
На остальной территории нацпарка сохраняется запрет на
посещение. Так, пропуски в буферную зону не будут выдаваться туристам до
окончания всего пожароопасного сезона (октября).
Каштаковская тропа остается закрытой для посетителей, в
связи с риском падения сухостойных деревьев и встречей с опасными животными. В
этом районе отмечается высокая активность медведей.
UynachalnicaНаконец-то что-то с места сдвинулось.
ben2005Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?
ponhik78А что ты этим сказать то хотел?
UynachalnicaОдна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...