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«Красноярские Столбы» откроются для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Красноярских Столбов»

Четыре популярных туристических маршрута откроются для посетителей 1 июня в национальном парке «Красноярские Столбы», сообщает пресс-служба парка.

Открываются маршруты на Центральных Столбах – «Природа – великий скульптор», на Восточном входе – маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак.  Со стороны Бобрового лога конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является орнитологическая смотровая площадка.

На остальной территории нацпарка сохраняется запрет на посещение. Так, пропуски в буферную зону не будут выдаваться туристам до окончания всего пожароопасного сезона (октября).

Каштаковская тропа остается закрытой для посетителей, в связи с риском падения сухостойных деревьев и встречей с опасными животными. В этом районе отмечается высокая активность медведей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

Uynachalnica

Одна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...