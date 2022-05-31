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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС поможет с восстановлением Украины только в обмен на реформы

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE
Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...