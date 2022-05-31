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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США отказались от поставки Украине ракет для ударов по России

Источник:
ТАСС
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Фото: Jamal Wilson

Президент Джо Байден заявил, что Соедиенные Штаты не станут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

В последние дни в западных СМИ появилась информация о том, что Белый дом одобрил поставку на Украину систем вооружения с дальностью до 300 километров.

«Поставки РСЗО обсуждаются, но средства для нанесения ударов на большую дальность не рассматриваются», — приводит ТАСС слова источника в Белом доме. Он сообщил, что дальнобойные системы спровоцируют Москву на ответные действия.

Зампред Совбез России Дмитрий Медведев назвал решение Байдена разумным. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», — добавил Медведев, указав, что часть таких центров «находится совсем не в Киеве».

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...