США отказались от поставки Украине ракет для ударов по России

Президент Джо Байден заявил, что Соедиенные Штаты не станут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

В последние дни в западных СМИ появилась информация о том, что Белый дом одобрил поставку на Украину систем вооружения с дальностью до 300 километров.

«Поставки РСЗО обсуждаются, но средства для нанесения ударов на большую дальность не рассматриваются», — приводит ТАСС слова источника в Белом доме. Он сообщил, что дальнобойные системы спровоцируют Москву на ответные действия.

Зампред Совбез России Дмитрий Медведев назвал решение Байдена разумным. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», — добавил Медведев, указав, что часть таких центров «находится совсем не в Киеве».