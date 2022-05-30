Алтайские ученые разработали средство для укрепления растений

Ученые Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ разработали первый в России биопрепарат, способный не только защитить растения от вредителей, но и укрепить их, сообщается на сайте вуза.

Он позволит значительно сократить расходы на выращивание растений и снизить остаточное количество пестицидов.

Аналогов препарату пока в России нет, потому что ученые обеспечили в нем сразу несколько функций: не только защиту от вредителей, но и питание за счет микроэлементов.

«В настоящее время в сфере АПК используются отдельно средства защиты растений и отдельно средства питания. При этом процесс обработки растений с использованием высокотехнологичных машин очень дорогостоящий и аграриям невыгодно делать несколько обработок — для защиты и для питания растений. Мы включили в препарат несколько функций, чтобы снизить число обработок», — рассказал заведующий отделом ЮСБС Сергей Смирнов.

Действующее вещество получили из грибов-аскомицетов — триходермы. Их вырастили из плесени, собранной с корней малины. Препараты для защиты растений на основе триходермы выпускают в стране, но еще нет средства, включающего в себя хелатные комплексы – соединения минералов и аминокислот.

Эти компоненты питают и укрепляют культуру, что обеспечивает ее наилучший рост. Таким образом, аграрии смогут за одну процедуру обработки растений не только защитить их от вредителей, но и укрепить. Это сэкономит затраты на выращивание растений.

«Из гриба мы получаем споровый порошок, споры прорастают и дают новое поколение грибов, которое развиваясь защищает растение, так как выделяет продукты жизнедеятельности – сидерофоры. Эти продукты метаболизма растворяют микроэлементы. Кроме того, использование таких препаратов позволяет снизить остаточное количество пестицидов», — добавил он.

Средство подойдет для защиты практический всех растений, но выгодным будет для цветоводства, выращивания декоративных растений и саженцев, овощей

Как уточняет ТАСС, препарат выпустили в небольших партиях. Для организации собственного промышленного производства ученые намерены получить грант на закупку оборудования. Сегодня в России для защиты растений выпускают небольшую долю биопрепаратов по сравнению с объемом аналогичного рынка в США, Китае и Канаде.