Цены на авто с пробегом откатились назад

Запредельно взвинченные цены на автомобили с пробегом пошли вниз, некоторые модели в мае подешевели на 200 тысяч рублей, сообщил Subnet.ru эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов.
По оценкам «Автостата», с января по апрель 2022 года легковые автомобили с пробегом подорожали в среднем на 19%. В январе средняя стоимость машины с пробегом составляла 1,049 миллиона рублей, в апреле она увеличилась почти на 200 тысяч рублей — до 1,25 миллиона рублей. Если сравнивать с показателем апреля прошлого года, то цены на вторичном рынке выросли в среднем на 72%, или на 522 тысячи рублей.
Такие цены заставили покупателей отложить покупку или совсем от нее оказаться. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали корректировать цены в сторону снижения, в пределах 10-15% в апреле, который продолжился и в мае.
В результате в последний месяц весны некоторые модели подешевели сразу на 50-200 тысяч рублей. В первую очередь это коснулось дорогих автомобилей ценой более 2 миллионов рублей. В сегменте более дешевых автомобилей снижение цены коррелирует с пробегом машины.
«Уже сейчас можно снова увидеть в продаже модели, например, 2014 года ценой в 600-700 тысяч рублей. Совсем недавно стоимость таких машин могла доходить до 1 миллиона рублей, то корректировка цен доходит до 30%», — привел пример Власов.
Nik3316ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные
-Керя-Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...
shatlnk"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...
karutoПоляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*