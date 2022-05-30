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Цены на авто с пробегом откатились назад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запредельно взвинченные цены на автомобили с пробегом пошли вниз, некоторые модели в мае подешевели на 200 тысяч рублей, сообщил Subnet.ru эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов.

По оценкам «Автостата», с января по апрель 2022 года легковые автомобили с пробегом подорожали в среднем на 19%. В январе средняя стоимость машины с пробегом составляла 1,049 миллиона рублей, в апреле она увеличилась почти на 200 тысяч рублей — до 1,25 миллиона рублей. Если сравнивать с показателем апреля прошлого года, то цены на вторичном рынке выросли в среднем на 72%, или на 522 тысячи рублей.

Такие цены заставили покупателей отложить покупку или совсем от нее оказаться. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали корректировать цены в сторону снижения, в пределах 10-15% в апреле, который продолжился и в мае.

В результате в последний месяц весны некоторые модели подешевели сразу на 50-200 тысяч рублей. В первую очередь это коснулось дорогих автомобилей ценой более 2 миллионов рублей. В сегменте более дешевых автомобилей снижение цены коррелирует с пробегом машины.

«Уже сейчас можно снова увидеть в продаже модели, например, 2014 года ценой в 600-700 тысяч рублей. Совсем недавно стоимость таких машин могла доходить до 1 миллиона рублей, то корректировка цен доходит до 30%», — привел пример Власов.

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Nik3316

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