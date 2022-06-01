Ростелеком запустил бесплатные антикризисные курсы для бизнесменов

Ростелеком запустил антикризисные курсы для малого и микробизнеса на платформе бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академия».

В цикле четыре курса: «Как работать с командой в кризис», «Актуальные инструменты продвижения», «Финансы в период перемен» и «Как и куда инвестировать».

Каждый состоит из трех коротких уроков не дольше 10 минут, а ведут их реальные предприниматели и практики. Всего в академии доступно более 50 часов курсов.

Учиться можно на любом устройстве — ноутбуке или смартфоне, скачав мобильное приложение. Все пользователи получают готовое руководство к действию и конкретные лайфхаки, описанные понятным языком без сложных терминов.

Все курсы бесплатного образовательного проекта «Бизнес драйв Академии» можно найти на сайте проекта.