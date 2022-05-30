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Рубль укрепился после падения в конце прошлой недели

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рубль повышается к доллару и евро в рамках коррекции после падения в конце предыдущей недели, следует из результатов первых торгов в понедельник на Московской бирже.

Российская валюта в начале торгов пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к бивалютной корзине. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.09 мск снизился на 23 копейки — до 66,47 рубля, евро – на 11 копеек, до 69,68 рубля, приводит РИА Новости данные биржи.

Центробанк на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов — до 11% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего смягчения денежной политики.

Российские власти считают, что для экономики страны сейчас нужен сбалансированный курс национальной валюты, выгодный как для импортеров, так и для экспортеров.

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