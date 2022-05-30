Представители 27 стран Евросоюза на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России, предусматривающие только запрет на поставки нефти по морю, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.

ЕС уже более трех недель не могут согласовать шестой пакет санкций против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Против выступила Венгрия при поддержке Словакии и ряд стран ЕС. Они убеждены, что это ударит по их экономикам и приведет к росту цен на нефть, что выгодно России.

«Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник. Я могу сказать, что все страны настроены ограничить поставки российской нефти, но нам необходимы дополнительные согласования», — сказал источник.

Он выразил надежду, что если лидеры ЕС на саммите 30-31 мая не смогут достичь договоренности по шестому пакету санкций против России, то он хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении». «В конце июня в любом случае будет еще один саммит ЕС», — добавил он.