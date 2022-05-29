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Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию с вероятностью 50%

Источник:
ТАСС
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Фото: Lukasz Kobus/European Commission

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предсказал появление в ближайшие 20 лет новой пандемии с вероятностью 50%.

«Она может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину», — цитирует ТАСС Гейтса.

Но, по его словам, это может быть и что-то другое. «Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», — отметил миллиардер.

«Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы», — считает Гейтс. «Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — добавил он.

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