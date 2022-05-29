НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Профессор дал совет по избавлению от «пивного живота»

Источник:
Sputnik
188 0
Фото: martin.mutch / Attribution License

«Пивной живот» несет серьезные риски для здоровья и даже жизни и есть только один способ справиться с таким видом ожирения, предупредил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.

«Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», – сказал Демин в беседе на радио Sputnik.

По его словам, «пивной живот» в большинстве случаев — следствие особого стереотипа поведения. «Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором», — пояснил профессор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХмельной ликбез: чем отличаются виды пива

Человек, регулярно употребляющий пиво, вряд ли найдет в себе силы для активного образа жизни, сказал Демин. «Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние», — предупредил он.

Он отметил, что единственный способ решить проблему – отказаться от пива. Это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит, заключил врач.

Еще по теме
Диетолог предупредила о вреде некоторых круп по утрам
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию с вероятностью 50%
Болезнь Лайма: как распознать заражение от клеща
Массаж по точкам: как работает аппарат «Кандадзя»
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
США оценили возможности российского «Охотника»
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

ponhik78

То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...