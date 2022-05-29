Профессор дал совет по избавлению от «пивного живота»

«Пивной живот» несет серьезные риски для здоровья и даже жизни и есть только один способ справиться с таким видом ожирения, предупредил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.

«Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», – сказал Демин в беседе на радио Sputnik.

По его словам, «пивной живот» в большинстве случаев — следствие особого стереотипа поведения. «Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором», — пояснил профессор.

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Человек, регулярно употребляющий пиво, вряд ли найдет в себе силы для активного образа жизни, сказал Демин. «Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние», — предупредил он.

Он отметил, что единственный способ решить проблему – отказаться от пива. Это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит, заключил врач.