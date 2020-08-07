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Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © harassevarg / Pixabay License
Светлое и темное, легкое и крепкое, горькое и копченое — это все о пиве. Пиво — один из самых древних напитков, и самых популярных по сей день. И по разнообразию ароматов и оттенков вкуса сегодня может дать фору даже вину. Но чем отличаются сорта пива, и почему в средневековье этот напиток пили даже дети?

Свидетельства о пиве остались еще со времен древнего Ирана и шумерской культуры Древней Месопотамии. Пивоварением занимались египтяне и вавилоняне, греки, и римляне. В древнем Китае пиво варили из пророщенного риса.

День пива — неофициальный праздник, но его отмечают ежегодно в первую пятницу августа. Сейчас этот день празднуют в 50 странах мира на пяти континентах.

Во времена Средневековья пиво начали варить в европейских монастырях. Монахи подходили к производству пенного напитка со всей серьезностью, совершенствовали технологию изготовления, и именно они добавили к ингредиентам хмель, создав, по сути, самый популярный алкогольный напиток в мире.

В результате долгой термообработки пиво было лишено вредных для людей микроорганизмов. А вот чистотой питьевой водой Европа тогда похвастаться не могла. Поэтому долгое время в Европе пиво пили не только взрослые, но и дети.

Изначально пиво считалось напитком бедняков, но пивовары совершенствовали рецептуры и технологии. И со временем Европа стала родиной самых знаменитых разновидностей пива. Германия, Чехия, Бельгия, Ирландия подарили миру пенные напитки, ставшие легендарными.

Пенное разнообразие

Большинство пивоваров делят пиво на два вида (стиля) — эль и лагер, которые объединяют множество сортов. Эли и лагеры отличаются по типу брожения, а также разными штаммами дрожжей, рассказал Sibnet.ru главный пивовар новосибирской пивоварни «Йо-хо-хо» Андрей Федосенко.

«Эли – это пиво верхового брожения, лагеры – низового. У эля сбраживание идет при более высоких температурах (+15... +24 градуса). Эпицентр брожения находится в верхних слоях. У лагеров — противоположная ситуация. Пиво сбраживается при более низких температурах — от 0 до +10… +12 градусов. Самая активная точки брожения находится в нижних слоях», — объяснил он.

У элей и лагеров есть свои подвиды и группы сортов. Их существует великое множество. По оценкам экспертов — десятки сотен. Но есть среди них и самые популярные. У элей это — Bitter, Porter, Stout, Weizen. Большинство пивоваров относят к элям и Lambic, хотя некоторые выделяют его в отдельный класс.

Лагеры в настоящее время это наиболее распространенный вид пива, доля которого в мировом потреблении доходит до 80%. Лагеры также делятся на множество сортов. Но самыми популярными считаются Pilsner, Bock, Rauch, Octoberfest, Dry. 

А с появлением крафтовых пивоварен лагеров и эля стало намного больше и каждый раз специалисты придумывают новые рецепты.

А что такое крафтовое пиво?

Вплоть до XX века все пиво, по сути, было крафтовым или ремесленным. Но в начале XX века начался процесс слияния предприятий, производящих пенный напиток, и в середине века на международном рынке появились большие транснациональные корпорации. 

Они производили стандартные и наиболее популярные виды пива. И постепенно отошли от традиционных компонентов, заменяя некоторые ингредиенты концентратами.

Сильнее всего отсутствие ассортимента ощутили в США, хотя и традиционно «пивная» Европа начала испытывать недостаток выбора. В середине 1970-х годов в Штатах появилась первая крафтовая пивоварня, а через десять лет по всему миру начали возникать предприятия, возвращающая традиции пивоварения.

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«В США это понятие закреплено едва ли не законодательно. Пивоварне, чтобы считаться крафтовой, необходимо соблюдать ряд нормативов. Она не должна принадлежать ни государству, ни транснациональной корпорации. И это определенный максимальный объем производства продукта, больше которого она производить не может», — объяснил Федосенко.

Сейчас с этим пунктом возникают сложности — продукция первых маленьких пивоварен стала весьма популярной, они стали расти и, соответственно, увеличивать объемы производства.

Но третий пункт нормативов пока исполняется неукоснительно — использование традиционных технологий в пивоварении и натурального сырья. «В России таких нормативов нет. Определение "крафтовое пиво" используют все кому не лень. И у нас оно в определенной степени дискредитировано», — заметил главный пивовар.

Что делает пиво особенным?

Вода, солод (ячмень или пшеница), дрожжи и хмель — это ингредиенты настоящего классического пива.

Вода должна быть мягкой. Если вода жесткая, ее умягчают.

Солод. Перед тем, как ячмень или пшеница начинают бродить, их надо превратить в солод. С помощью специального процесса из зерна высвобождаются сахара. Плотность пива зависит исключительно от солода и сахарсодержащих компонентов.

Дрожжи. Они влияют на скорость брожения, вкус и аромат. Многие пивоваренные компании стремятся улучшить культуры дрожжевых грибков, а получившиеся результаты держат в строжайшей тайне.

Хмель. Охмеление играет огромную роль в пивоварении. Существует не одна сотня сортов хмеля. И все отличаются по содержанию альфа-кислоты, влияющую на конечную горечь. А содержание эфирных масел влияет на вкусо-ароматику. Хмель добавляется в пиво на нескольких этапах.

«Использование хмеля на горечь, когда хмель долго кипятится. Чем дольше кипятится, тем больше горьких веществ выходит в пиво. Добавляем к концу кипячения — меньше горьких веществ, но мы получаем больше ароматических веществ. Поэтому для производства разных сортов используются комбинированные технологии, чтобы достичь и горечи, и вкусо-ароматики», — рассказал Федосенко.

Владимир Ленин любил пиво, пристрастился к нему в Мюнхене. Но никогда не выпивал больше одной кружки.

Одни из самых знаменитых «хмельных» напитков — сорта IPA (India Pale Ale или Индийский бледный эль) и APA (American Pale Ale или Американский бледный эль). IPA — пиво с сильной горечью, с выраженным ароматом, хорошо охмеленное. APA – чуть менее охмеленное, менее горькое и менее плотное пиво.

Существует понятие и сухого охмеления, когда хмель добавляется уже в практически готовое пиво. В этом случае из хмеля эксраткируются ароматические эфирные масла, которые «уходят» в пиво, не вызывая при этом горечи.

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