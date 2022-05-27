Авиаконструкторы НГТУ испытали новый двигатель для самолетов. ВИДЕО

Авиаконструкторы Новосибирского государственного технического университета совместно с моторостроительной компанией «ЗК-Мотор» создали полностью алюминиевый модульный авиационный двигатель для легких самолетов, сообщает пресс-служба НГТУ.



История двигателя началась около шести лет назад, когда нам было необходимо разработать новый двигатель для самолета Як-52. Самолеты у нас есть, а ресурс двигателей М-14П, которые используются на этих самолетах, подходит к концу. Поэтому и существует необходимость в новом двигателе.

Двигатель создан с использованием технологии микродугового оксидирования, который позволяет получить сверхтвердые и износостойкие покрытия на трущихся деталях. Технология разработана в Институте неорганической химии СО РАН.

«Анализ рынка показал, что, если делать двигатель только для замены М-14П, объем выпуска будет не очень велик, что увеличит стоимость новой силовой установки. И тогда было принято решение собирать силовую установку для Як-52 из двух двигателей-модулей. Проект был назван "Модуль-Д"», — рассказал главный конструктор двигателя НГТУ Илья Зверков.

По его словам, опытный образец двигателя был испытан на аэродроме Мочище этой зимой и результаты показали правильность выбранной концепции. Но выявились и слабые места, устранением которых конструкторы займутся в ближайшее время.

Уникальность двигателя заключается в том, что 80% деталей сделаны в Новосибирской области и в стенах НГТУ. Сейчас двигатель и его детали подвергаются исследованиям и измерениям.

Двигатель «Модуль-Д» весит не больше 100 килограммов, выдает 200 лошадиных сил и может эксплуатироваться как самостоятельная силовая установка, например, на самолете Ил-103. Спаренный двигатель будет выдавать уже 400 лошадиных сил и встанет на самолеты типа Як-52 или Як-18Т. По словам Ильи Зверкова, подобных двигателей для самолетов в мире не существует.